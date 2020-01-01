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Xiaomi Mi 8 против Huawei Honor 20S

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Хуавей Хонор 20S
Huawei Honor 20S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (630 против 500 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 20S
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
67
Honor 20S
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
67
Honor 20S
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
71
Honor 20S
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
74
Honor 20S
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
80
Honor 20S
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
68
Honor 20S
62

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Huawei Honor 20S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.2:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.2%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8 +26%
630 нит
Honor 20S
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.9 мм 152.9 мм
Ширина 74.8 мм 72.7 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 175 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Honor 20S
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Хуавей Хонор 20S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 710 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 +51%
516
Honor 20S
341
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +38%
1992
Honor 20S
1440
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +103%
346385
Honor 20S
170613

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 Magic 2.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Honor 20S
н/д
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Honor 20S
н/д
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Honor 20S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Huawei Honor 20S
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5120 x 3840 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 8
105
Honor 20S
н/д
Качества видео
Mi 8
88
Honor 20S
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Honor 20S
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 8
68 дБ
Honor 20S
н/д
Музыка
Mi 8
72 дБ
Honor 20S
н/д
Звонок
Mi 8
82 дБ
Honor 20S
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 8 более удачной покупкой.

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