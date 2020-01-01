Xiaomi Mi 8 против Huawei Honor View 30 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.57-дюймового Huawei Honor View 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 31 грамм меньше
Причины выбрать Huawei Honor View 30 Pro
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3400 мАч
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.36" большая диагональ экрана
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Huawei Honor View 30 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2248 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
|84.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.9 мм
|162.7 мм
|Ширина
|74.8 мм
|75.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.8 мм
|Вес
|175 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Синий, Оранжевый, Белый, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|HiSilicon Kirin 990
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|-
|16
|Частота GPU
|710 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
516
Honor View 30 Pro +53%
788
Geekbench 5 (многоядерный)
1992
Honor View 30 Pro +54%
3075
AnTuTu Benchmark 8
346385
Honor View 30 Pro +37%
475912
Рейтинг AnTuTu (#100 и #45)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Magic UI 3
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|0:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:09 ч.
Время просмотра видео
14:03 ч.
Время разговора (3G)
22:37 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|109°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|3 (40 МП + 8 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
|Примеры фото Huawei Honor View 30 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
105
Honor View 30 Pro +27%
133
Качества видео
88
Honor View 30 Pro +14%
100
Итоговая оценка камеры
99
Honor View 30 Pro +23%
122
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
82 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.701 Вт/кг
|1.162 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.662 Вт/кг
|1.47 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor View 30 Pro более удачной покупкой.
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