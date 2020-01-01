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Xiaomi Mi 8 против Huawei Mate 20

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • На 7% лучшая автономность (92 vs 86 часов)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (788 против 630 нит)
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
67
Mate 20
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
67
Mate 20
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
67
Mate 20
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
74
Mate 20
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
82
Mate 20
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
69
Mate 20
72

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Huawei Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 88%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8
630 нит
Mate 20 +25%
788 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.9 мм 158.2 мм
Ширина 74.8 мм 77.2 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 175 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Mate 20 +5%
88%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8
516
Mate 20 +29%
666
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8
1992
Mate 20 +14%
2272
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8
346385
Mate 20 +5%
362543

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Mate 20 +75%
19:42 ч.
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Mate 20 +2%
14:38 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Mate 20 +1%
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (12 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5120 x 3840 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 8
105
Mate 20
н/д
Качества видео
Mi 8
88
Mate 20
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Mate 20
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 18 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 8
68 дБ
Mate 20 +9%
74 дБ
Музыка
Mi 8 +3%
72 дБ
Mate 20
70 дБ
Звонок
Mi 8
82 дБ
Mate 20
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 20. У него лучшие батарея, корпус и звук.

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