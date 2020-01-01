Xiaomi Mi 8 против Huawei P20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 15% лучшая автономность (86 vs 75 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.41" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (516 и 394 баллов)
Причины выбрать Huawei P20
- Защита корпуса по стандарту IP53
- На 10% выше максимальная яркость экрана (696 против 630 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Huawei P20
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2248 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
|80%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.9 мм
|149.1 мм
|Ширина
|74.8 мм
|70.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.7 мм
|Вес
|175 граммов
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|-
|12
|Частота GPU
|710 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 +31%
516
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +15%
1992
1729
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +49%
346385
231815
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#100 и #177)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:09 ч.
Huawei P20 +22%
13:58 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 +16%
14:03 ч.
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 +37%
22:37 ч.
16:33 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
|Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
105
Huawei P20 +2%
107
Качества видео
88
Huawei P20 +7%
94
Итоговая оценка камеры
99
Huawei P20 +3%
102
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 8 +3%
68 дБ
66 дБ
Музыка
Mi 8 +4%
72 дБ
69 дБ
Звонок
82 дБ
Huawei P20 +10%
90 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.701 Вт/кг
|0.76 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.662 Вт/кг
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Mi 8, а если корпус и звук – то Huawei P20.
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