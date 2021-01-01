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Xiaomi Mi 8 против Infinix Note 10

Ксиаоми Ми 8
VS
Инфиникс Ноут 10
Xiaomi Mi 8
Infinix Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.95-дюймового Infinix Note 10, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (622 против 476 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Infinix Note 10
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 0.74" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
67
Note 10
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
49
Note 10
35
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
65
Note 10
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
68
Note 10
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
78
Note 10
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
61
Note 10
59

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8
vs
Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 20.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.4% -
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 8 +31%
622 нит
Note 10
476 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 172.8 мм
Ширина 74.8 мм 78.3 мм
Толщина 7.6 мм 7.8 мм
Вес 175 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Зеленый, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Note 10
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Инфиникс Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G52 MP2
Частота GPU 710 МГц 1000 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 +37%
508
Note 10
371
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +47%
1971
Note 10
1338
AnTuTu Benchmark 9
Mi 8 +57%
398040
Note 10
252881
CPU 106984 67732
GPU 157557 57180
Memory 48249 46082
UX 88154 83516
Total score 398040 252881
3DMark Wild Life Performance
Mi 8 +99%
1424
Note 10
717
Stability 78% -
Graphics test 8 FPS 4 FPS
Graphics score 1424 717
PCMark 3.0 score 8258 8030
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 XOS 7.6
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (50% за 70 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Note 10
н/д
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Note 10
н/д
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Note 10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Infinix Note 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 6000 x 4000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 3456 x 4608
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 8
105
Note 10
н/д
Качество видео
Mi 8
88
Note 10
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Note 10
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8
81.2 дБ
Note 10
н/д

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 8, а если автономность и звук – то Infinix Note 10.

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