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Xiaomi Mi 8 против Infinix Note 11 Pro

Ксиаоми Ми 8
VS
Инфиникс Ноут 11 Про
Xiaomi Mi 8
Infinix Note 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.95-дюймового Infinix Note 11 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 42 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (622 против 468 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • Весит на 34 грамма меньше
Причины выбрать Infinix Note 11 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 0.74" большая диагональ экрана
  • На 49% лучшая автономность (128 vs 86 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8
vs
Note 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 -
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.5%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.4% -
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 8 +33%
622 нит
Note 11 Pro
468 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 173.1 мм
Ширина 74.8 мм 78.4 мм
Толщина 7.6 мм 8.7 мм
Вес 175 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Note 11 Pro +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Инфиникс Ноут 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2800 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G57 MC2
Частота GPU 710 МГц 850 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8
508
Note 11 Pro +2%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +10%
1971
Note 11 Pro
1799
AnTuTu Benchmark 9
Mi 8 +18%
398040
Note 11 Pro
336582
CPU 106984 95124
GPU 157557 76677
Memory 48249 73996
UX 88154 93094
Total score 398040 336582
3DMark Wild Life Performance
Mi 8
1424
Note 11 Pro
н/д
Stability 78% -
Graphics test 8 FPS -
Graphics score 1424 -
PCMark 3.0 score 8258 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 XOS 10
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Note 11 Pro +56%
17:34 ч.
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Note 11 Pro +2%
14:25 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Note 11 Pro +41%
31:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Infinix Note 11 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9216 x 6912
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV64C
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 8
105
Note 11 Pro
н/д
Качество видео
Mi 8
88
Note 11 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Note 11 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8
81.2 дБ
Note 11 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Note 11 Pro более удачной покупкой.

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