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Xiaomi Mi 8 против LG V40 ThinQ

Ксиаоми Ми 8
VS
Лджи V40 ThinQ
Xiaomi Mi 8
LG V40 ThinQ

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.4-дюймового LG V40 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • На 34% лучшая автономность (86 vs 64 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать LG V40 ThinQ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 34% выше плотность пикселей (537 vs 402 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
68
V40 ThinQ
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
68
V40 ThinQ
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
65
V40 ThinQ
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
68
V40 ThinQ
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
78
V40 ThinQ
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
66
V40 ThinQ
65

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8
vs
V40 ThinQ

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.21 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 83.85%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.4% 96.5%
ШИМ (PWM) 238 Гц 250 Гц
Время отклика 9 мс 4.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 8
622 нит
V40 ThinQ +1%
628 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 158.8 мм
Ширина 74.8 мм 75.7 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 175 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
V40 ThinQ
83.85%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Лджи V40 ThinQ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2800 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 630
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8
507
V40 ThinQ
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8
1983
V40 ThinQ
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi 8 +22%
297004
V40 ThinQ
243339
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +16%
340602
V40 ThinQ
292502
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 LG UX 7.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 20.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 +37%
11:09 ч.
V40 ThinQ
8:12 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 +38%
14:03 ч.
V40 ThinQ
10:17 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 +4%
22:37 ч.
V40 ThinQ
21:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs LG V40 ThinQ
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 107°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 8
105
V40 ThinQ
н/д
Качество видео
Mi 8
88
V40 ThinQ
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
V40 ThinQ
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8
81.2 дБ
V40 ThinQ +4%
84.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг 0.318 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi Mi 8, а если дисплей, корпус и звук – то LG V40 ThinQ.

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