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Xiaomi Mi 8 против OnePlus 6

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Ванплас 6
OnePlus 6

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.28-дюймового OnePlus 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 13% лучшая автономность (86 vs 76 часов)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (630 против 463 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus 6
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
67
OnePlus 6
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
67
OnePlus 6
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
67
OnePlus 6
65
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
74
OnePlus 6
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
82
OnePlus 6
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
69
OnePlus 6
67

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.21 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.12%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8 +36%
630 нит
OnePlus 6
463 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.9 мм 155.7 мм
Ширина 74.8 мм 75.3 мм
Толщина 7.6 мм 7.7 мм
Вес 175 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
OnePlus 6
84.12%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Ванплас 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 630
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8
516
OnePlus 6
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8
1992
OnePlus 6 +16%
2318
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8
346385
OnePlus 6
346464

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 OxygenOS 10.3.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Dash Charge (60% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 +21%
11:09 ч.
OnePlus 6
9:19 ч.
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
OnePlus 6 +2%
14:27 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
OnePlus 6 +23%
27:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs OnePlus 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 2 (16 МП + 20 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 8 +5%
105
OnePlus 6
100
Качества видео
Mi 8 +1%
88
OnePlus 6
87
Итоговая оценка камеры
Mi 8 +3%
99
OnePlus 6
96

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 8
68 дБ
OnePlus 6 +3%
70 дБ
Музыка
Mi 8
72 дБ
OnePlus 6 +3%
74 дБ
Звонок
Mi 8 +17%
82 дБ
OnePlus 6
70 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Xiaomi Mi 8, а если корпус и звук – то OnePlus 6.

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