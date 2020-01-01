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Xiaomi Mi 8 против Oppo A72

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Оппо А72
Oppo A72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.5-дюймового Oppo A72, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (630 против 481 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (516 и 315 баллов)
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Oppo A72
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 2 года новее
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
67
Oppo A72
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
67
Oppo A72
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
71
Oppo A72
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
74
Oppo A72
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
80
Oppo A72
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
68
Oppo A72
67

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Oppo A72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 83.4%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8 +31%
630 нит
Oppo A72
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.9 мм 162 мм
Ширина 74.8 мм 75.5 мм
Толщина 7.6 мм 8.9 мм
Вес 175 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Черный, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Oppo A72
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Оппо А72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 610
Частота GPU 710 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 +64%
516
Oppo A72
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +45%
1992
Oppo A72
1377
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +102%
346385
Oppo A72
171734

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Oppo A72
н/д
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Oppo A72
н/д
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Oppo A72
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Oppo A72
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 8
105
Oppo A72
н/д
Качества видео
Mi 8
88
Oppo A72
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Oppo A72
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 8
68 дБ
Oppo A72
н/д
Музыка
Mi 8
72 дБ
Oppo A72
н/д
Звонок
Mi 8
82 дБ
Oppo A72
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка нанесена на экран
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Mi 8, а если батарея и звук – то Oppo A72.

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