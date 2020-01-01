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Xiaomi Mi 8 против Oppo Realme 6 Pro

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Оппо Реалми 6 Про
Oppo Realme 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (630 против 428 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 27 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3400 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 24% лучшая автономность (107 vs 86 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Oppo Realme 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.7%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8 +47%
630 нит
Realme 6 Pro
428 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.9 мм 163.8 мм
Ширина 74.8 мм 75.8 мм
Толщина 7.6 мм 8.9 мм
Вес 175 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Красный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Realme 6 Pro +1%
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Оппо Реалми 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 618
Частота GPU 710 МГц 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8
516
Realme 6 Pro +5%
543
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +20%
1992
Realme 6 Pro
1661
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +27%
346385
Realme 6 Pro
273225

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI
Размер системы из коробки 13 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:57 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Realme 6 Pro +30%
14:42 ч.
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Realme 6 Pro
14:01 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Realme 6 Pro +39%
31:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Oppo Realme 6 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 105°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 8
105
Realme 6 Pro
н/д
Качества видео
Mi 8
88
Realme 6 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Realme 6 Pro
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 8
68 дБ
Realme 6 Pro
н/д
Музыка
Mi 8
72 дБ
Realme 6 Pro
н/д
Звонок
Mi 8
82 дБ
Realme 6 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея и звук - выбирайте Oppo Realme 6 Pro, а если производительность, программное обеспечение, камера и коммуникации – то Xiaomi Mi 8.

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