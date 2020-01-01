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Xiaomi Mi 8 против Samsung Galaxy A41

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Самсунг Галакси А41
Samsung Galaxy A41

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy A41, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (516 и 310 баллов)
Причины выбрать Samsung Galaxy A41
  • На 19% лучшая автономность (102 vs 86 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Samsung Galaxy A41

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.21 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 431 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 85.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8
630 нит
Galaxy A41
630 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.9 мм 149.9 мм
Ширина 74.8 мм 69.8 мм
Толщина 7.6 мм 7.9 мм
Вес 175 граммов 152 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Красный, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Galaxy A41 +3%
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Самсунг Галакси А41 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Mediatek Helio P65
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G52 MC2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 710 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 +66%
516
Galaxy A41
310
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +64%
1992
Galaxy A41
1214
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +96%
346385
Galaxy A41
176866

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 18.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Galaxy A41 +29%
14:32 ч.
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Galaxy A41 +15%
16:08 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Galaxy A41 +7%
24:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Samsung Galaxy A41
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 -
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 8
105
Galaxy A41
н/д
Качества видео
Mi 8
88
Galaxy A41
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Galaxy A41
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 8
68 дБ
Galaxy A41
н/д
Музыка
Mi 8
72 дБ
Galaxy A41
н/д
Звонок
Mi 8
82 дБ
Galaxy A41
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi Mi 8, а если дисплей, батарея, корпус и звук – то Samsung Galaxy A41.

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