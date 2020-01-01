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Xiaomi Mi 8 против Samsung Galaxy S9

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Самсунг Галакси С9
Samsung Galaxy S9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 10% лучшая автономность (86 vs 78 часов)
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (516 и 409 баллов)
Причины выбрать Samsung Galaxy S9
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 41% выше плотность пикселей (568 vs 402 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
67
Galaxy S9
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
67
Galaxy S9
61
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
67
Galaxy S9
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
74
Galaxy S9
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
80
Galaxy S9
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
68
Galaxy S9
71

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Samsung Galaxy S9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.21 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 18.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 568 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 83.6%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8
630 нит
Galaxy S9 +6%
667 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.9 мм 147.7 мм
Ширина 74.8 мм 68.7 мм
Толщина 7.6 мм 8.5 мм
Вес 175 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Золотой, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Galaxy S9
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Самсунг Галакси С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2700 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G72 MP18
GPU-ядер - 18
Частота GPU 710 МГц 572 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 +26%
516
Galaxy S9
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +1%
1992
Galaxy S9
1970
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +22%
346385
Galaxy S9
283155

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2,1
Размер системы из коробки 13 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 +9%
11:09 ч.
Galaxy S9
10:13 ч.
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Galaxy S9 +9%
15:25 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Galaxy S9
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Samsung Galaxy S9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.7
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 8 +1%
105
Galaxy S9
104
Качества видео
Mi 8
88
Galaxy S9 +3%
91
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Galaxy S9
99

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 8
68 дБ
Galaxy S9
68 дБ
Музыка
Mi 8
72 дБ
Galaxy S9 +3%
74 дБ
Звонок
Mi 8 +1%
82 дБ
Galaxy S9
81 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг 0.362 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм от AKG
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S9, а если производительность – то Xiaomi Mi 8.

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