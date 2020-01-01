Xiaomi Mi 8 против Samsung Galaxy S9 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S9 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 32% выше плотность пикселей (531 vs 402 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Стерео динамики
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Samsung Galaxy S9 Plus
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.21 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2248 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|531 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
|84.2%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.9 мм
|158.1 мм
|Ширина
|74.8 мм
|73.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.5 мм
|Вес
|175 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|4 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M3 Mongoose), 4 ядра по 1.79 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2700 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Mali-G72 MP18
|GPU-ядер
|-
|18
|Частота GPU
|710 МГц
|572 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
516
522
Geekbench 5 (многоядерный)
1992
Galaxy S9 Plus +2%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +10%
346385
314818
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#100 и #124)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|13.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Да (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:09 ч.
11:15 ч.
Время просмотра видео
14:03 ч.
Galaxy S9 Plus +17%
16:45 ч.
Время разговора (3G)
22:37 ч.
Galaxy S9 Plus +13%
25:23 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|18 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Mi 8 +1%
105
104
Качества видео
88
Galaxy S9 Plus +3%
91
Итоговая оценка камеры
99
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|18
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
68 дБ
Музыка
72 дБ
Galaxy S9 Plus +3%
74 дБ
Звонок
Mi 8 +3%
82 дБ
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.701 Вт/кг
|0.294 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.662 Вт/кг
|1.35 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S9 Plus. У него лучшие дисплей, батарея, корпус и звук.
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