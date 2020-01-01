Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.57-дюймового Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.