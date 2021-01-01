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Xiaomi Mi 8 против 10T Lite

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 39.5 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1420 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 3400 мАч
  • На 35% лучшая автономность (116 vs 86 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8
vs
Mi 10T Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 84.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.4% 96.5%
ШИМ (PWM) 238 Гц 2358 Гц
Время отклика 9 мс 42.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1377:1
Максимальная яркость
Mi 8 +6%
634 нит
Mi 10T Lite
600 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 165.4 мм
Ширина 74.8 мм 76.8 мм
Толщина 7.6 мм 9 мм
Вес 175 граммов 214.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Mi 10T Lite +1%
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Ксиаоми Ми 10Т Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 619
Частота GPU 710 МГц 950 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8
512
Mi 10T Lite +31%
673
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 +1%
2026
Mi 10T Lite
2009
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +5%
342667
Mi 10T Lite
324969

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ 19.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4820 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:58 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Mi 10T Lite +75%
19:46 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 +12%
14:03 ч.
Mi 10T Lite
12:57 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Mi 10T Lite +53%
34:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Mi 10T Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4000 x 4000
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 8
105
Mi 10T Lite
н/д
Качество видео
Mi 8
88
Mi 10T Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Mi 10T Lite
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8
81.6 дБ
Mi 10T Lite +12%
91.5 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Lite более удачной покупкой.

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