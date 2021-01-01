Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.81-дюймового Xiaomi Mi 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.