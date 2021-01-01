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Xiaomi Mi 8 против Mi 11

Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8
VS
Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Mi 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.81-дюймового Xiaomi Mi 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 137% выше максимальная яркость экрана (1504 против 634 нит)
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3400 мАч
  • На 28% выше плотность пикселей (515 vs 402 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
66
Mi 11
99
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
60
Mi 11
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
71
Mi 11
96
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
69
Mi 11
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
79
Mi 11
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
66
Mi 11
88

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8
vs
Mi 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.21 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 91.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.4% -
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 8
634 нит
Mi 11 +137%
1504 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 164.3 мм
Ширина 74.8 мм 74.6 мм
Толщина 7.6 мм 8.1 мм
Вес 175 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8
83.8%
Mi 11 +9%
91.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Ксиаоми Ми 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 660
Частота GPU 710 МГц 840 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8
512
Mi 11 +126%
1157
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8
2026
Mi 11 +90%
3848
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8
342667
Mi 11 +107%
707875

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12.5
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:35 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Mi 11
н/д
Время просмотра видео
Mi 8
14:03 ч.
Mi 11
н/д
Время разговора (3G)
Mi 8
22:37 ч.
Mi 11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Mi 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12032 x 9204
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 128°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 5380 x 3620
Апертура f/2.0 f/2.3
Фокусное расстояние 18 мм 27 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 8
105
Mi 11
н/д
Качество видео
Mi 8
88
Mi 11
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Mi 11
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8
81.6 дБ
Mi 11
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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