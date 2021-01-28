Главная > Сравнение смартфонов > Mi 8 vs Mi 6 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 8 против Mi 6

Ксиаоми Ми 8
VS
Ксиаоми Ми 6
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.15-дюймового Xiaomi Mi 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • На 1.06" большая диагональ экрана
  • На 8% лучшая автономность (86 vs 80 часов)
  • Тонкие рамки – на 12.12% выше полезная площадь экрана
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Xiaomi Mi 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8
65
Mi 6
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8
68
Mi 6
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8
65
Mi 6
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8
68
Mi 6
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8
78
Mi 6
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8
66
Mi 6
54

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8
vs
Mi 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 5.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 16:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 83.8% 71.68%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.4% -
ШИМ (PWM) 238 Гц 2315 Гц
Время отклика 9 мс 46.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2214:1
Максимальная яркость
Mi 8 +5%
622 нит
Mi 6
594 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 145.1 мм
Ширина 74.8 мм 70.4 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 175 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Белый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 +17%
83.8%
Mi 6
71.68%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 и Ксиаоми Ми 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2800 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 540
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8
507
Mi 6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8
1983
Mi 6
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi 8 +68%
297004
Mi 6
176758
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 +32%
340602
Mi 6
258873
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 8
Размер системы из коробки 13 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3350 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8
11:09 ч.
Mi 6 +11%
12:27 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 +8%
14:03 ч.
Mi 6
13:00 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 +31%
22:37 ч.
Mi 6
17:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Mi 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 18 мм 23.9 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 8
105
Mi 6
н/д
Качество видео
Mi 8
88
Mi 6
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 8
99
Mi 6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8
81.2 дБ
Mi 6 +1%
82.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Апрель 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.701 Вт/кг 0.409 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.662 Вт/кг 1.55 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 8 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
12 (63.2%)
7 (36.8%)
Всего проголосовало: 19

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 9T
2. Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 9 Lite
3. Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Redmi Note 8
4. Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Redmi Note 9 Pro
5. Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 8 Lite
6. Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Redmi Note 7
7. Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi 9T
8. Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Redmi Note 8
9. Xiaomi Mi 6 и Huawei Honor 9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Avatar
Стас 28 января 2021 20:21
до сих пор не понятно, зачем они выпустили ми8?? лопату с отпечатком на задней крышке))
0 Ответить
Avatar
МаксонNFC 22 февраля 2021 20:23
непонятно зачем ты это пишешь, может кому то нравятся лопаты с отличной камерой и мощностью!
+1 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях