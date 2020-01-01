Xiaomi Mi 9 Explorer против Mi 9
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 Explorer с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Explorer
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (755 и 619 баллов)
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
- На 43% выше максимальная яркость экрана (627 против 437 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
79
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 Explorer и Xiaomi Mi 9
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|85.2%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|157.5 мм
|Ширина
|74.6 мм
|74.6 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.6 мм
|Вес
|173 грамма
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Прозрачный
|Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 640
|Частота GPU
|-
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Explorer +22%
755
619
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Explorer +13%
2723
2420
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Explorer +2%
440786
431954
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark (#61 и #69)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12.0.1
|Размер системы из коробки
|-
|13.5 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 20 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (20 Вт)
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:09 ч.
Время просмотра видео
19:02 ч.
Время разговора (3G)
23:32 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|117°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 16 MP + 12 MP)
|3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
112
Качества видео
99
Итоговая оценка камеры
107
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|20
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.389 Вт/кг
|1.389 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.301 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 9 Explorer.
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2