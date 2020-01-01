Xiaomi Mi 9 Lite против Huawei Honor 9X Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 27 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
- Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 18% выше максимальная яркость экрана (517 против 437 нит)
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Более энергоэффективный CPU
- На 56% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (601 и 385 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
61
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 Lite и Huawei Honor 9X Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
|84.7%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.8 мм
|163.1 мм
|Ширина
|74.5 мм
|77.2 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.8 мм
|Вес
|179 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Синий, Черный
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 710
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2270 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|-
|6
|Частота GPU
|500 МГц
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
385
Honor 9X Pro +56%
601
Geekbench 5 (многоядерный)
1421
Honor 9X Pro +34%
1910
AnTuTu Benchmark 8
210777
Honor 9X Pro +49%
313972
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#195 и #125)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4030 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:25 ч.
Honor 9X Pro +7%
14:23 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Lite +27%
17:10 ч.
13:48 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Lite +18%
39:10 ч.
33:12 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе (#34 и #79)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL Plus CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
83 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.42 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Mi 9 Lite, а если производительность – то Huawei Honor 9X Pro.
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