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Xiaomi Mi 9 Lite против Oppo A74

Ксиаоми Ми 9 Лайт
VS
Оппо А74
Xiaomi Mi 9 Lite
Oppo A74

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.43-дюймового Oppo A74, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 387 и 307 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A74
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Комплектуется на 970 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4030 мАч
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 Lite
vs
Oppo A74

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 84.4%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 100%
ШИМ (PWM) 240 Гц 240 Гц
Время отклика 3.4 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9 Lite +3%
637 нит
Oppo A74
617 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.8 мм 160.3 мм
Ширина 74.5 мм 73.8 мм
Толщина 8.7 мм 8 мм
Вес 179 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Lite +2%
85.8%
Oppo A74
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Лайт и Оппо А74 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 610
Частота GPU 500 МГц 600 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1804 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Lite +26%
387
Oppo A74
307
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Lite +3%
1445
Oppo A74
1409
AnTuTu Benchmark 9
Mi 9 Lite +23%
233240
Oppo A74
190150
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Lite
13:25 ч.
Oppo A74
н/д
Время просмотра видео
Mi 9 Lite
17:10 ч.
Oppo A74
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9 Lite
39:10 ч.
Oppo A74
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Lite vs Oppo A74
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4624 x 3468
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL Plus CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 Lite
87.4 дБ
Oppo A74 +3%
89.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.42 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Mi 9 Lite, а если автономность и корпус – то Oppo A74.

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