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Xiaomi Mi 9 Lite против Oppo Realme 5 Pro

Ксиаоми Ми 9 Лайт
Xiaomi Mi 9 Lite
VS
Оппо Реалми 5 Про
Oppo Realme 5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.3-дюймового Oppo Realme 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
  • Стабилизация изображения
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (385 и 338 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 5 Pro
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (519 против 437 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 Lite и Oppo Realme 5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 83.9%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9 Lite
437 нит
Realme 5 Pro +19%
519 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.8 мм 157 мм
Ширина 74.5 мм 74.2 мм
Толщина 8.7 мм 8.9 мм
Вес 179 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Мерцающий синий, Зеленый кристалл
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Lite +2%
85.8%
Realme 5 Pro
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Лайт и Оппо Реалми 5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 616
Частота GPU 500 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Lite +14%
385
Realme 5 Pro
338
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Lite
1421
Realme 5 Pro +3%
1470
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Lite
210777
Realme 5 Pro +6%
222933

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 4035 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Lite
13:25 ч.
Realme 5 Pro +22%
16:18 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Lite +26%
17:10 ч.
Realme 5 Pro
13:52 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Lite +48%
39:10 ч.
Realme 5 Pro
26:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Lite vs Oppo Realme 5 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.25
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL Plus CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 9 Lite +2%
67 дБ
Realme 5 Pro
66 дБ
Музыка
Mi 9 Lite
72 дБ
Realme 5 Pro
72 дБ
Звонок
Mi 9 Lite
83 дБ
Realme 5 Pro +2%
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.42 Вт/кг 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Чехол
- Пленка на экран
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 9 Lite. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус.

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