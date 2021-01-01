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Xiaomi Mi 9 Lite против Oppo Realme 8

Ксиаоми Ми 9 Лайт
VS
Оппо Реалми 8
Xiaomi Mi 9 Lite
Oppo Realme 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 710
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • Комплектуется на 970 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4030 мАч
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 504 и 387 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 Lite
vs
Realme 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 83.3%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 90.7%
ШИМ (PWM) 240 Гц 255 Гц
Время отклика 3.4 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9 Lite +4%
637 нит
Realme 8
611 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.8 мм 160.6 мм
Ширина 74.5 мм 73.9 мм
Толщина 8.7 мм 8 мм
Вес 179 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Lite +3%
85.8%
Realme 8
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Лайт и Оппо Реалми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 500 МГц 900 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Lite
387
Realme 8 +30%
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Lite
1445
Realme 8 +13%
1631
AnTuTu Benchmark 9
Mi 9 Lite
233240
Realme 8 +51%
351846
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 13 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да (50% за 26 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Lite
13:25 ч.
Realme 8
н/д
Время просмотра видео
Mi 9 Lite
17:10 ч.
Realme 8
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9 Lite
39:10 ч.
Realme 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Lite vs Oppo Realme 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL Plus CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 Lite +8%
87.4 дБ
Realme 8
80.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.42 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme 8, а если программное обеспечение, камера и звук – то Xiaomi Mi 9 Lite.

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