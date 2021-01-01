Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9 Lite vs Realme 8 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9 Lite против Oppo Realme 8 5G

Ксиаоми Ми 9 Лайт
VS
Оппо Реалми 8 5G
Xiaomi Mi 9 Lite
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (633 против 587 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 970 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4030 мАч
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 11% лучшая автономность (118 vs 106 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 572 и 392 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 Lite
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 83.9%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 98.3%
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 3.4 мс 26.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 823:1
Максимальная яркость
Mi 9 Lite +8%
633 нит
Realme 8 5G
587 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.8 мм 162.5 мм
Ширина 74.5 мм 74.8 мм
Толщина 8.7 мм 8.5 мм
Вес 179 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Lite +2%
85.8%
Realme 8 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Лайт и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G57 MC2
Частота GPU 500 МГц 955 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Lite
392
Realme 8 5G +46%
572
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Lite
1425
Realme 8 5G +26%
1797
AnTuTu Benchmark 9
Mi 9 Lite
234530
Realme 8 5G +54%
362291
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Lite
13:25 ч.
Realme 8 5G +29%
17:14 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Lite +40%
17:10 ч.
Realme 8 5G
12:20 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Lite +32%
39:10 ч.
Realme 8 5G
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Lite vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL Plus CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 Lite +7%
87.4 дБ
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.42 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Realme 8 5G, а если программное обеспечение и камера – то Xiaomi Mi 9 Lite.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 9 Lite или 9T Pro
2. Xiaomi Mi 9 Lite или Mi A3
3. Xiaomi Mi 9 Lite или Redmi Note 8T
4. Xiaomi Mi 9 Lite или Redmi Note 9S
5. Xiaomi Mi 9 Lite или Mi 9
6. Oppo Realme 8 5G или Xiaomi Poco X3 Pro
7. Oppo Realme 8 5G или Xiaomi Redmi Note 10 5G
8. Oppo Realme 8 5G или Xiaomi Mi 10i
9. Oppo Realme 8 5G или Realme 7 5G
10. Oppo Realme 8 5G или Realme 8

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры