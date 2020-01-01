Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A20s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.