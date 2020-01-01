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Xiaomi Mi 9 Lite против Samsung Galaxy A31

Ксиаоми Ми 9 Лайт
Xiaomi Mi 9 Lite
VS
Самсунг Галакси А31
Samsung Galaxy A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A31, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (385 и 351 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • Комплектуется на 970 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4030 мАч
  • На 17% лучшая автономность (124 vs 106 часов)
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (642 против 437 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 Lite и Samsung Galaxy A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 84.9%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9 Lite
437 нит
Galaxy A31 +47%
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.8 мм 159.3 мм
Ширина 74.5 мм 73.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.6 мм
Вес 179 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Lite +1%
85.8%
Galaxy A31
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Лайт и Самсунг Галакси А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Mediatek Helio P65
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G52 MC2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 500 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Lite +10%
385
Galaxy A31
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Lite +11%
1421
Galaxy A31
1282
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Lite +35%
210777
Galaxy A31
155666

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Lite
13:25 ч.
Galaxy A31 +25%
16:54 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Lite
17:10 ч.
Galaxy A31 +17%
20:01 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Lite +10%
39:10 ч.
Galaxy A31
35:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Lite vs Samsung Galaxy A31
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL Plus CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9 Lite
67 дБ
Galaxy A31
н/д
Музыка
Mi 9 Lite
72 дБ
Galaxy A31
н/д
Звонок
Mi 9 Lite
83 дБ
Galaxy A31
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.42 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 1.68 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi Mi 9 Lite, а если батарея и звук – то Samsung Galaxy A31.

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