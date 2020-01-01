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Xiaomi Mi 9 Lite против Mi 8

Ксиаоми Ми 9 Лайт
Xiaomi Mi 9 Lite
VS
Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.21-дюймового Xiaomi Mi 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
  • На 23% лучшая автономность (106 vs 86 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 630 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3400 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (630 против 437 нит)
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (516 и 385 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9 Lite
70
Mi 8
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9 Lite
46
Mi 8
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9 Lite
79
Mi 8
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9 Lite
78
Mi 8
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9 Lite
77
Mi 8
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9 Lite
69
Mi 8
68

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 Lite и Xiaomi Mi 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 83.8%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9 Lite
437 нит
Mi 8 +44%
630 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.8 мм 154.9 мм
Ширина 74.5 мм 74.8 мм
Толщина 8.7 мм 7.6 мм
Вес 179 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Lite +2%
85.8%
Mi 8
83.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Лайт и Ксиаоми Ми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 630
Частота GPU 500 МГц 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Lite
385
Mi 8 +34%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Lite
1421
Mi 8 +40%
1992
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Lite
210777
Mi 8 +64%
346385

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Lite +19%
13:25 ч.
Mi 8
11:09 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Lite +22%
17:10 ч.
Mi 8
14:03 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Lite +75%
39:10 ч.
Mi 8
22:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Lite vs Xiaomi Mi 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL Plus CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9 Lite
н/д
Mi 8
105
Качества видео
Mi 9 Lite
н/д
Mi 8
88
Итоговая оценка камеры
Mi 9 Lite
н/д
Mi 8
99

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 18

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 9 Lite
67 дБ
Mi 8 +1%
68 дБ
Музыка
Mi 9 Lite
72 дБ
Mi 8
72 дБ
Звонок
Mi 9 Lite +1%
83 дБ
Mi 8
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.42 Вт/кг 0.701 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 1.662 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Mi 9 Lite, а если производительность – то Xiaomi Mi 8.

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