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Xiaomi Mi 9 Lite против Mi 8 SE

Ксиаоми Ми 9 Лайт
VS
Ксиаоми Ми 8 СЕ
Xiaomi Mi 9 Lite
Xiaomi Mi 8 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 5.88-дюймового Xiaomi Mi 8 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Lite
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 910 мАч более емким аккумулятором – 4030 против 3120 мАч
  • На 23% лучшая автономность (106 vs 86 часов)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (625 против 450 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 SE
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 Lite
vs
Mi 8 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 5.88 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8% 81.23%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 3.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9 Lite +39%
625 нит
Mi 8 SE
450 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.8 мм 147.2 мм
Ширина 74.5 мм 73 мм
Толщина 8.7 мм 7.5 мм
Вес 179 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Синий, Черный Темно-серый, Синий, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Lite +6%
85.8%
Mi 8 SE
81.23%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Лайт и Ксиаоми Ми 8 СЕ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 616
Частота GPU 500 МГц 500 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Lite
385
Mi 8 SE +3%
397
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Lite
1404
Mi 8 SE +7%
1506
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 Lite +3%
178355
Mi 8 SE
172334
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Lite
198832
Mi 8 SE +3%
205004
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4030 мАч 3120 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Lite
13:25 ч.
Mi 8 SE +15%
15:18 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Lite +88%
17:10 ч.
Mi 8 SE
9:08 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Lite +83%
39:10 ч.
Mi 8 SE
21:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL Plus CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 Lite +3%
87.4 дБ
Mi 8 SE
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.42 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройства
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 Lite более удачной покупкой.

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