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Xiaomi Mi 9 Pro против OnePlus Nord 2 5G

Ксиаоми Ми 9 Про
VS
Ванплас Норд 2 5G
Xiaomi Mi 9 Pro
OnePlus Nord 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (624 против 422 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 Pro
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Mi 9 Pro
422 нит
Nord 2 5G +48%
624 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 158.9 мм
Ширина 74.6 мм 73.2 мм
Толщина 8.5 мм 8.3 мм
Вес 196 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Pro
85.5%
Nord 2 5G
85.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Про и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2960 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G77 MC9
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Pro
756
Nord 2 5G +7%
812
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Pro
2792
Nord 2 5G
2792
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 Pro
403918
Nord 2 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Pro
461410
Nord 2 5G
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 OxygenOS 11.3

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (55% за 30 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Pro
н/д
Nord 2 5G
16:24 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Pro
н/д
Nord 2 5G
16:02 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Pro
н/д
Nord 2 5G
24:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Pro vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте OnePlus Nord 2 5G, а если камера и корпус – то Xiaomi Mi 9 Pro.

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