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Xiaomi Mi 9 Pro против Oppo Realme 7

Ксиаоми Ми 9 Про
VS
Оппо Реалми 7
Xiaomi Mi 9 Pro
Oppo Realme 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.5-дюймового Oppo Realme 7, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Pro
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855 Plus
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 7
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (533 против 431 нит)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 Pro
vs
Realme 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Время отклика - 28 мс
Контрастность - 955:1
Максимальная яркость
Mi 9 Pro
431 нит
Realme 7 +24%
533 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 162.3 мм
Ширина 74.6 мм 75.4 мм
Толщина 8.5 мм 9.4 мм
Вес 196 граммов 196.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Pro +3%
85.5%
Realme 7
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Про и Оппо Реалми 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus MediaTek Helio G95
Макс. частота 2960 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 675 МГц 900 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Pro +40%
762
Realme 7
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Pro +66%
2835
Realme 7
1705
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 Pro
405951
Realme 7
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Pro +57%
468922
Realme 7
299325

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (55% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Pro
н/д
Realme 7
18:35 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Pro
н/д
Realme 7
14:56 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Pro
н/д
Realme 7
35:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Pro vs Oppo Realme 7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 Pro
н/д
Realme 7
81.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 Pro более удачной покупкой.

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