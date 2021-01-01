Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.6-дюймового Oppo Realme X3 SuperZoom, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.