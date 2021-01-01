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Xiaomi Mi 9 Pro против Vivo V20

Ксиаоми Ми 9 Про
Xiaomi Mi 9 Pro
VS
Виво V20
Vivo V20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.44-дюймового Vivo V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Pro
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 759 и 544 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V20
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (618 против 425 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 Pro
vs
Vivo V20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Максимальная яркость
Mi 9 Pro
425 нит
Vivo V20 +45%
618 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 161.3 мм
Ширина 74.6 мм 74.2 мм
Толщина 8.5 мм 7.4 мм
Вес 196 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Pro +2%
85.5%
Vivo V20
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Про и Виво V20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2960 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 618
Частота GPU 675 МГц 750 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Pro +40%
759
Vivo V20
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Pro +65%
2755
Vivo V20
1671
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Pro +71%
464700
Vivo V20
271298

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Funtouch OS 11

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (55% за 30 минут) Да (66% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:59 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Pro
н/д
Vivo V20
12:50 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Pro
н/д
Vivo V20
17:32 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Pro
н/д
Vivo V20
40:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Pro vs Vivo V20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 -
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная плёнка (нанесена)
- Защитный чехол
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 Pro более удачной покупкой.

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