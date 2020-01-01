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Xiaomi Mi 9 Pro против 10T Lite

Ксиаоми Ми 9 Про
Xiaomi Mi 9 Pro
VS
Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (768 и 658 баллов)
  • Весит на 18.5 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 Pro и Xiaomi Mi 10T Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9 Pro
437 нит
Mi 10T Lite +4%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.2 мм 165.3 мм
Ширина 74.6 мм 76.8 мм
Толщина 8.5 мм 9 мм
Вес 196 граммов 214.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Pro +1%
85.5%
Mi 10T Lite
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Про и Ксиаоми Ми 10Т Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 750G
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 570 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 570 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 619
Частота GPU 675 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Pro +17%
768
Mi 10T Lite
658
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Pro +42%
2799
Mi 10T Lite
1977
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Pro +42%
473394
Mi 10T Lite
333889

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4820 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (55% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Pro vs Xiaomi Mi 10T Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.73 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4000 x 4000
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 24

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Xiaomi Mi 9 Pro, а если дисплей и звук – то Xiaomi Mi 10T Lite.

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