Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9 Pro vs Mi 8 SE – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9 Pro против Mi 8 SE

Ксиаоми Ми 9 Про
VS
Ксиаоми Ми 8 СЕ
Xiaomi Mi 9 Pro
Xiaomi Mi 8 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 5.88-дюймового Xiaomi Mi 8 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 880 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3120 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 SE
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 Pro
vs
Mi 8 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 5.88 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 81.23%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Максимальная яркость
Mi 9 Pro
422 нит
Mi 8 SE +7%
450 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.2 мм 147.2 мм
Ширина 74.6 мм 73 мм
Толщина 8.5 мм 7.5 мм
Вес 196 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный Темно-серый, Синий, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 Pro +5%
85.5%
Mi 8 SE
81.23%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 Про и Ксиаоми Ми 8 СЕ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2960 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 616
Частота GPU 675 МГц 500 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 Pro +91%
760
Mi 8 SE
397
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 Pro +84%
2766
Mi 8 SE
1506
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 Pro +130%
397169
Mi 8 SE
172334
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 Pro +124%
458640
Mi 8 SE
205004
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3120 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (55% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 Pro
н/д
Mi 8 SE
15:18 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 Pro
н/д
Mi 8 SE
9:08 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 Pro
н/д
Mi 8 SE
21:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 Pro vs Xiaomi Mi 8 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 Pro
н/д
Mi 8 SE
85 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Mi 9 Pro против Mi 9T Pro
2. Mi 9 Pro против Redmi Note 8 Pro
3. Mi 9 Pro против Mi 10 Pro
4. Mi 9 Pro против Mi 9
5. Mi 9 Pro против Mi Note 10 Pro
6. Mi 8 SE против Redmi Note 7
7. Mi 8 SE против P30 Lite
8. Mi 8 SE против Redmi Note 8 Pro
9. Mi 8 SE против Mi 9
10. Mi 8 SE против Redmi Note 9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях