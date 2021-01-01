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Xiaomi Mi 9 SE против Google Pixel 4a 5G

Ксиаоми Ми 9 СЕ
VS
Гугл Пиксель 4а 5G
Xiaomi Mi 9 SE
Google Pixel 4a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.2-дюймового Google Pixel 4a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 13 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • Комплектуется на 815 мАч более емким аккумулятором – 3885 против 3070 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (683 против 630 нит)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 SE
vs
Pixel 4a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 5.97 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 84.1%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 96.9%
ШИМ (PWM) 255 Гц 250 Гц
Время отклика 4.2 мс 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9 SE
630 нит
Pixel 4a 5G +8%
683 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 153.9 мм
Ширина 70.5 мм 74 мм
Толщина 7.4 мм 8.2 мм
Вес 155 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 SE
84.1%
Pixel 4a 5G
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 СЕ и Гугл Пиксель 4а 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 620
Частота GPU 550 МГц 750 МГц
FLOPS ~310 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 SE
403
Pixel 4a 5G +45%
583
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE
1466
Pixel 4a 5G +21%
1776
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 SE
175033
Pixel 4a 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 SE
225334
Pixel 4a 5G +17%
264263
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 19 ГБ 14.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 3885 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 SE
10:19 ч.
Pixel 4a 5G
н/д
Время просмотра видео
Mi 9 SE
14:37 ч.
Pixel 4a 5G
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9 SE
25:00 ч.
Pixel 4a 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 SE vs Google Pixel 4a 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 107°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 SE
81.5 дБ
Pixel 4a 5G +11%
90.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4a 5G более удачной покупкой.

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