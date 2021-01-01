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Xiaomi Mi 9 SE против Huawei P20

Ксиаоми Ми 9 СЕ
VS
Хуавей П20
Xiaomi Mi 9 SE
Huawei P20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 330 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3070 мАч
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (685 против 630 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 SE
vs
Huawei P20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 5.97 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2240 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 80%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.7%
ШИМ (PWM) 255 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.2 мс 32.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2035:1
Максимальная яркость
Mi 9 SE
630 нит
Huawei P20 +9%
685 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 149.1 мм
Ширина 70.5 мм 70.8 мм
Толщина 7.4 мм 7.7 мм
Вес 155 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 SE +5%
84.1%
Huawei P20
80%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 СЕ и Хуавей П20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 616 Mali G72 MP12
Частота GPU 550 МГц 767 МГц
FLOPS ~310 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 SE +4%
404
Huawei P20
387
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE
1452
Huawei P20 +18%
1712
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 SE
175633
Huawei P20 +16%
203924
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 SE +19%
225053
Huawei P20
188926
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 SE
10:19 ч.
Huawei P20 +33%
13:58 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 SE +18%
14:37 ч.
Huawei P20
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 SE +53%
25:00 ч.
Huawei P20
16:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 SE vs Huawei P20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5120 x 3840 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9 SE
н/д
Huawei P20
107
Качество видео
Mi 9 SE
н/д
Huawei P20
94
Итоговая оценка камеры
Mi 9 SE
н/д
Huawei P20
102

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 SE +2%
81.5 дБ
Huawei P20
79.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг 0.76 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Mi 9 SE, а если корпус и звук – то Huawei P20.

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