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Xiaomi Mi 9 SE против Huawei P30 Pro

Ксиаоми Ми 9 СЕ
VS
Хуавей П30 Про
Xiaomi Mi 9 SE
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 37 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1130 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3070 мАч
  • На 37% лучшая автономность (100 vs 73 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.5" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 SE
vs
P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 5.97 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 88.89%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99%
ШИМ (PWM) 255 Гц 231 Гц
Время отклика 4.2 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9 SE +5%
630 нит
P30 Pro
598 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 158 мм
Ширина 70.5 мм 73.4 мм
Толщина 7.4 мм 8.4 мм
Вес 155 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 SE
84.1%
P30 Pro +6%
88.89%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 СЕ и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Mali G76 MP10
Частота GPU 550 МГц 720 МГц
FLOPS ~310 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 SE
404
P30 Pro +66%
671
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE
1452
P30 Pro +58%
2294
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9 SE
175633
P30 Pro +68%
294808
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 SE
225053
P30 Pro +84%
414044
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 19 ГБ 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 SE
10:19 ч.
P30 Pro +39%
14:21 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 SE
14:37 ч.
P30 Pro +40%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 SE
25:00 ч.
P30 Pro +10%
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 SE vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5120 x 3840 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 29 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.78" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9 SE
н/д
P30 Pro
119
Качество видео
Mi 9 SE
н/д
P30 Pro
97
Итоговая оценка камеры
Mi 9 SE
н/д
P30 Pro
112

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 SE
81.5 дБ
P30 Pro +7%
87.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Pro более удачной покупкой.

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