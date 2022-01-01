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Xiaomi Mi 9 SE против OnePlus 6T

Ксиаоми Ми 9 СЕ
VS
Ванплас 6Т
Xiaomi Mi 9 SE
OnePlus 6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (632 против 451 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 6T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 23% лучшая автономность (28:35 vs 23:16 часов)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 630 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3070 мАч
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 515 и 409 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 SE
vs
OnePlus 6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 5.97 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 85.89%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.6%
ШИМ (PWM) 255 Гц 240 Гц
Время отклика 4.2 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 9 SE +40%
632 нит
OnePlus 6T
451 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 157.5 мм
Ширина 70.5 мм 74.8 мм
Толщина 7.4 мм 8.2 мм
Вес 155 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 SE
84.1%
OnePlus 6T +2%
85.89%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 СЕ и Ванплас 6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 1 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 630
Частота GPU 550 МГц 710 МГц
FLOPS ~310 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 SE
409
OnePlus 6T +26%
515
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE
1468
OnePlus 6T +61%
2369
AnTuTu Benchmark 9
Mi 9 SE
262651
OnePlus 6T +55%
405799
CPU 76184 91110
GPU 68309 166474
Memory 53104 64332
UX 67403 84472
Total score 262651 405799
3DMark Wild Life Performance
Mi 9 SE
654
OnePlus 6T +121%
1447
Stability 97% 97%
Graphics test 3 FPS 8 FPS
Graphics score 654 1447
PCMark 3.0 score 7187 8506
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 19 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:00 ч. 09:37 ч.
Просмотр видео 11:36 ч. 12:25 ч.
Игры 04:00 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 79 ч. 101 ч.
Общая автономность
Mi 9 SE
23:16 ч.
OnePlus 6T +23%
28:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 SE vs OnePlus 6T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9 SE
н/д
OnePlus 6T
101
Качество видео
Mi 9 SE
н/д
OnePlus 6T
91
Итоговая оценка камеры
Mi 9 SE
н/д
OnePlus 6T
98

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 SE +1%
81.5 дБ
OnePlus 6T
80.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг 1.552 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.269 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и корпус - выбирайте OnePlus 6T, а если дисплей – то Xiaomi Mi 9 SE.

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