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Xiaomi Mi 9 SE против Oppo Realme Narzo 30 5G

Ксиаоми Ми 9 СЕ
VS
Оппо Реалми Нарзо 30 5G
Xiaomi Mi 9 SE
Oppo Realme Narzo 30 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.5-дюймового Oppo Realme Narzo 30 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 30 5G
  • Комплектуется на 1930 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3070 мАч
  • На 0.53" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 SE
vs
Realme Narzo 30 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 5.97 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 83.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 255 Гц -
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9 SE +6%
643 нит
Realme Narzo 30 5G
604 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 162.5 мм
Ширина 70.5 мм 74.8 мм
Толщина 7.4 мм 8.5 мм
Вес 155 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый Синий, Серебряный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 СЕ и Оппо Реалми Нарзо 30 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G57 MC2
Частота GPU 550 МГц 955 МГц
FLOPS ~310 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE
1488
Realme Narzo 30 5G +21%
1794
AnTuTu Benchmark 9
Mi 9 SE
265211
Realme Narzo 30 5G +25%
331133
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 SE
10:19 ч.
Realme Narzo 30 5G
н/д
Время просмотра видео
Mi 9 SE
14:37 ч.
Realme Narzo 30 5G
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9 SE
25:00 ч.
Realme Narzo 30 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 SE vs Oppo Realme Narzo 30 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 SE
81.5 дБ
Realme Narzo 30 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme Narzo 30 5G, а если программное обеспечение, камера, корпус и звук – то Xiaomi Mi 9 SE.

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