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Xiaomi Mi 9 SE против Samsung Galaxy A31

Ксиаоми Ми 9 СЕ
Xiaomi Mi 9 SE
VS
Самсунг Галакси А31
Samsung Galaxy A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A31, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • Комплектуется на 1930 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3070 мАч
  • На 70% лучшая автономность (124 vs 73 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 SE и Samsung Galaxy A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 5.97 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 84.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9 SE
637 нит
Galaxy A31 +1%
642 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.5 мм 159.3 мм
Ширина 70.5 мм 73.1 мм
Толщина 7.4 мм 8.6 мм
Вес 155 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 SE
84.1%
Galaxy A31 +1%
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 СЕ и Самсунг Галакси А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Mediatek Helio P65
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G52 MC2
GPU-ядер - 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 SE +17%
410
Galaxy A31
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE +15%
1478
Galaxy A31
1282
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 SE +42%
220616
Galaxy A31
155666

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:27 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 SE
10:19 ч.
Galaxy A31 +62%
16:54 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 SE
14:37 ч.
Galaxy A31 +39%
20:01 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 SE
25:00 ч.
Galaxy A31 +42%
35:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 SE vs Samsung Galaxy A31
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 15 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9 SE
86.8 дБ
Galaxy A31
н/д
Музыка
Mi 9 SE
79 дБ
Galaxy A31
н/д
Звонок
Mi 9 SE
88.2 дБ
Galaxy A31
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.68 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и звук - выбирайте Samsung Galaxy A31, а если производительность и камера – то Xiaomi Mi 9 SE.

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