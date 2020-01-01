Главная > Сравнение смартфонов > Mi 9 SE vs Galaxy A50 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 9 SE против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Ми 9 СЕ
Xiaomi Mi 9 SE
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (637 против 557 нит)
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (410 и 343 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Комплектуется на 930 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3070 мАч
  • На 34% лучшая автономность (98 vs 73 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 SE и Samsung Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 5.97 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 85.2%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9 SE +14%
637 нит
Galaxy A50
557 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.5 мм 158.5 мм
Ширина 70.5 мм 74.7 мм
Толщина 7.4 мм 7.7 мм
Вес 155 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 SE
84.1%
Galaxy A50 +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 СЕ и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU - 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 SE +20%
410
Galaxy A50
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE +21%
1478
Galaxy A50
1223
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 SE +25%
220616
Galaxy A50
176025

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки 19 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 SE
10:19 ч.
Galaxy A50 +19%
12:16 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 SE
14:37 ч.
Galaxy A50 +8%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 SE +3%
25:00 ч.
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 SE vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 6024 x 4024
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9 SE
н/д
Galaxy A50
85
Качества видео
Mi 9 SE
н/д
Galaxy A50
79
Итоговая оценка камеры
Mi 9 SE
н/д
Galaxy A50
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 15 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9 SE +26%
86.8 дБ
Galaxy A50
69 дБ
Музыка
Mi 9 SE +9%
79 дБ
Galaxy A50
72.3 дБ
Звонок
Mi 9 SE +5%
88.2 дБ
Galaxy A50
83.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Mi 9 SE, а если программное обеспечение, батарея и звук – то Samsung Galaxy A50.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
18 (66.7%)
9 (33.3%)
Всего проголосовало: 27

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях