Xiaomi Mi 9 SE против Samsung Galaxy M31
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M31, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Весит на 36 граммов меньше
- На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (410 и 329 баллов)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M31
- Комплектуется на 2930 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3070 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 0.43" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 1 год новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
71
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 SE и Samsung Galaxy M31
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.97 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|84%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|159.2 мм
|Ширина
|70.5 мм
|75.1 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|155 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Темно-серый, Синий, Фиолетовый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 712
|Samsung Exynos 7 Octa 9611
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|ARM Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|-
|3
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 SE +25%
410
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE +18%
1478
1254
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 SE +26%
220616
174517
Список Android-смартфонов в AnTuTu (#187 и #252)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.1
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|3070 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:19 ч.
Время просмотра видео
14:37 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9248 x 6920
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.78"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|15
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
86.8 дБ
Музыка
79 дБ
Звонок
88.2 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.39 Вт/кг
|0.48 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M31 более удачной покупкой.
Опрос
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Mi 9 SE и Samsung Galaxy S10e
- Xiaomi Mi 9 SE и Huawei P30 Lite
- Xiaomi Mi 9 SE и Mi 9T
- Xiaomi Mi 9 SE и Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Mi 9 SE и Redmi Note 8T
- Samsung Galaxy M31 и Xiaomi Mi 9T
- Samsung Galaxy M31 и Xiaomi Mi 9 Lite
- Samsung Galaxy M31 и Xiaomi Redmi Note 9S
- Samsung Galaxy M31 и Galaxy A30s
- Samsung Galaxy M31 и Galaxy A71