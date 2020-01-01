Xiaomi Mi 9 SE против Samsung Galaxy Note 10 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Lite, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
- На 10% выше плотность пикселей (432 vs 394 PPI)
- Весит на 44 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Комплектуется на 1430 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3070 мАч
- На 0.73" большая диагональ экрана
- Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 26% лучшая автономность (92 vs 73 часов)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 SE и Samsung Galaxy Note 10 Lite
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.97 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|86.6%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|163.7 мм
|Ширина
|70.5 мм
|76.1 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.7 мм
|Вес
|155 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Темно-серый, Синий, Фиолетовый
|Черный, Аура, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 712
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|4 ядра по 2.7 ГГц (M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2700 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Mali-G72 MP18
|GPU-ядер
|-
|18
|Частота GPU
|-
|572 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
410
Galaxy Note 10 Lite +68%
688
Geekbench 5 (многоядерный)
1478
Galaxy Note 10 Lite +39%
2058
AnTuTu Benchmark 8
220616
Galaxy Note 10 Lite +59%
350375
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 8 (#187 и #97)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 10.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2,5
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|3070 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:19 ч.
Galaxy Note 10 Lite +41%
14:37 ч.
Время просмотра видео
14:37 ч.
15:23 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.
27:03 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.78"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|15
|20
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
86.8 дБ
Музыка
79 дБ
Звонок
88.2 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.39 Вт/кг
|0.29 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|1.08 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Lite более удачной покупкой.
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