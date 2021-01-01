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Xiaomi Mi 9 SE против Mi 11 Lite

Ксиаоми Ми 9 СЕ
VS
Ксиаоми Ми 11 Лайт
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi 11 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 SE с экраном 5.97" и чипом Qualcomm Snapdragon 712, против 6.55-дюймового Xiaomi Mi 11 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9 SE
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (637 против 510 нит)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite
  • На 0.58" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1180 мАч более емким аккумулятором – 4250 против 3070 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9 SE
vs
Mi 11 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 5.97 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 85.3%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 255 Гц -
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9 SE +25%
637 нит
Mi 11 Lite
510 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 160.5 мм
Ширина 70.5 мм 75.7 мм
Толщина 7.4 мм 6.8 мм
Вес 155 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Фиолетовый Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 SE
84.1%
Mi 11 Lite +1%
85.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 СЕ и Ксиаоми Ми 11 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712 Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ 1 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 618
Частота GPU 550 МГц 810 МГц
FLOPS ~310 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 SE
416
Mi 11 Lite +39%
580
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 SE
1501
Mi 11 Lite +19%
1785
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 SE
222809
Mi 11 Lite +34%
297965

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3070 мАч 4250 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:27 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9 SE
10:19 ч.
Mi 11 Lite
н/д
Время просмотра видео
Mi 9 SE
14:37 ч.
Mi 11 Lite
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9 SE
25:00 ч.
Mi 11 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 SE vs Xiaomi Mi 11 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 18 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 15 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9 SE
82.3 дБ
Mi 11 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Lite более удачной покупкой.

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