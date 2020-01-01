Xiaomi Mi 9 против Apple iPhone 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
- Комплектуется на 1479 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 1821 мАч
- На 1.69" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 19.8% выше полезная площадь экрана
- На 38% лучшая автономность (91 vs 66 часов)
- Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Современный порт USB Type-C
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Защита корпуса по стандарту IP67
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.3 мм уже
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (931 и 619 баллов)
- Весит на 25 граммов меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 и Apple iPhone 8
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|65.4%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|138.4 мм
|Ширина
|74.6 мм
|67.3 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.3 мм
|Вес
|173 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|3
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|MIUI 12.0.1
|-
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (20 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.389 Вт/кг
|1.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 более удачной покупкой.
Опрос
8 (80%)
2 (20%)
Всего проголосовало: 10
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy S10e или Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T или Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Lite или Mi 9
- Huawei P30 или Xiaomi Mi 9
- Huawei Nova 5T или Xiaomi Mi 9
- Samsung Galaxy A50 или Apple iPhone 8
- Apple iPhone 11 или iPhone 8
- Apple iPhone XR или iPhone 8
- Huawei Honor 20 Pro или Apple iPhone 8
- Apple iPhone SE (2020) или iPhone 8