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Xiaomi Mi 9 против Huawei Honor 30 Pro

Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Mi 9
VS
Хуавей Хонор 30 Про
Huawei Honor 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Поддержка беспроводной зарядки
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 и Huawei Honor 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.39 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 89.8%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9 +3%
627 нит
Honor 30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.5 мм 160.3 мм
Ширина 74.6 мм 73.6 мм
Толщина 7.6 мм 8.4 мм
Вес 173 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9
85.2%
Honor 30 Pro +5%
89.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Хуавей Хонор 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9
619
Honor 30 Pro +23%
759
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9
2420
Honor 30 Pro +28%
3102
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9
431954
Honor 30 Pro +13%
490116

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.0.1 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Honor 30 Pro
н/д
Время просмотра видео
Mi 9
19:02 ч.
Honor 30 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9
23:32 ч.
Honor 30 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Huawei Honor 30 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9
112
Honor 30 Pro
н/д
Качества видео
Mi 9
99
Honor 30 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 9
107
Honor 30 Pro
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 9
70 дБ
Honor 30 Pro
н/д
Музыка
Mi 9
74 дБ
Honor 30 Pro
н/д
Звонок
Mi 9
81 дБ
Honor 30 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 Pro более удачной покупкой.

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