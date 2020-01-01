Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Pro, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.