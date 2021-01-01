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Xiaomi Mi 9 против Huawei Honor X10

Ксиаоми Ми 9
VS
Хуавей Хонор X10
Xiaomi Mi 9
Huawei Honor X10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.63-дюймового Huawei Honor X10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (617 против 442 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 30 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor X10
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3300 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9
68
Honor X10
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9
68
Honor X10
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9
77
Honor X10
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9
70
Honor X10
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9
79
Honor X10
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9
69
Honor X10
70

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9
vs
Honor X10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.63 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 84.7%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9 +40%
617 нит
Honor X10
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 163.7 мм
Ширина 74.6 мм 76.5 мм
Толщина 7.6 мм 8.8 мм
Вес 173 грамма 203 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 +1%
85.2%
Honor X10
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Хуавей Хонор X10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 820
Макс. частота 2840 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.22 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.36 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G57 MP6
Частота GPU 585 МГц 850 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~579 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9
617
Honor X10 +2%
628
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9
2366
Honor X10 +2%
2414
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9
388109
Honor X10
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 +17%
433287
Honor X10
368977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.0.1 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (60% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Honor X10
н/д
Время просмотра видео
Mi 9
19:02 ч.
Honor X10
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9
23:32 ч.
Honor X10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Huawei Honor X10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7864 x 5200
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9
112
Honor X10
н/д
Качество видео
Mi 9
99
Honor X10
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 9
107
Honor X10
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9
87.1 дБ
Honor X10
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее коммуникации и звук - выбирайте Huawei Honor X10, а если камера – то Xiaomi Mi 9.

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