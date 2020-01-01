Xiaomi Mi 9 против Huawei P20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.8-дюймового Huawei P20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
- Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.59" большая диагональ экрана
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 21% лучшая автономность (91 vs 75 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Стабилизация изображения
- На 11% выше максимальная яркость экрана (696 против 627 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
79
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
77
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 и Huawei P20
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2240 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|80%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|149.1 мм
|Ширина
|74.6 мм
|70.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.7 мм
|Вес
|173 грамма
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый
|Синий, Черный, Розовое золото, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|-
|12
|Частота GPU
|585 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9 +57%
619
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 +40%
2420
1729
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 +86%
431954
231815
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 8 (#69 и #177)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12.0.1
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (80% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (20 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:09 ч.
Huawei P20 +35%
13:58 ч.
Время просмотра видео
Mi 9 +57%
19:02 ч.
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Mi 9 +43%
23:32 ч.
16:33 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
|2 (12 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.78" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark
|Примеры фото Huawei P20 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|18 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
112
107
Качества видео
99
94
Итоговая оценка камеры
107
102
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9 +6%
70 дБ
66 дБ
Музыка
Mi 9 +7%
74 дБ
69 дБ
Звонок
81 дБ
Huawei P20 +11%
90 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.389 Вт/кг
|0.76 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники с коннектором Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 мм джек
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9 более удачной покупкой.
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