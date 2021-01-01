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Xiaomi Mi 9 против Meizu 18

Ксиаоми Ми 9
VS
Мейзу 18
Xiaomi Mi 9
Meizu 18

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.2-дюймового Meizu 18, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu 18
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • На 40% выше плотность пикселей (563 vs 403 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (710 против 622 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9
68
Meizu 18
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9
70
Meizu 18
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9
77
Meizu 18
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9
67
Meizu 18
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9
79
Meizu 18
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9
69
Meizu 18
86

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 9
vs
Meizu 18

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 88.9%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 9
622 нит
Meizu 18 +14%
710 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.5 мм 152.4 мм
Ширина 74.6 мм 69.2 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 173 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Синий, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9
85.2%
Meizu 18 +4%
88.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Мейзу 18 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 660
Частота GPU 585 МГц 840 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9
624
Meizu 18 +84%
1146
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9
2400
Meizu 18 +53%
3662
AnTuTu Benchmark 7
Mi 9
390519
Meizu 18
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9
448245
Meizu 18 +58%
706132

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.0.1 Flyme 9
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 36 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (40% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Meizu 18
н/д
Время просмотра видео
Mi 9
19:02 ч.
Meizu 18
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9
23:32 ч.
Meizu 18
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Meizu 18
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 117° 122°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 9
112
Meizu 18
н/д
Качество видео
Mi 9
99
Meizu 18
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 9
107
Meizu 18
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 9
87.1 дБ
Meizu 18
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu 18 более удачной покупкой.

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