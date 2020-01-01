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Xiaomi Mi 9 против Nokia 8.3

Ксиаоми Ми 9
Xiaomi Mi 9
VS
Нокиа 8.3
Nokia 8.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Xiaomi Mi 9 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.81-дюймового Nokia 8.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 9
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (627 против 500 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 47 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia 8.3
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 9
71
Nokia 8.3
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 9
76
Nokia 8.3
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 9
82
Nokia 8.3
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 9
76
Nokia 8.3
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 9
81
Nokia 8.3
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 9
74
Nokia 8.3
72

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 9 и Nokia 8.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 82.9%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 9 +25%
627 нит
Nokia 8.3
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.5 мм 171.9 мм
Ширина 74.6 мм 78.6 мм
Толщина 7.6 мм 9 мм
Вес 173 грамма 220 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Концерный черный, Океанский синий, Лавандовый Темно-синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 9 +3%
85.2%
Nokia 8.3
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 9 и Нокиа 8.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 620
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 9
619
Nokia 8.3 +2%
631
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 9 +24%
2420
Nokia 8.3
1950
AnTuTu Benchmark 8
Mi 9 +32%
431954
Nokia 8.3
326057

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.0.1 -
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 9
10:09 ч.
Nokia 8.3
н/д
Время просмотра видео
Mi 9
19:02 ч.
Nokia 8.3
н/д
Время разговора (3G)
Mi 9
23:32 ч.
Nokia 8.3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 9 vs Nokia 8.3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 9 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6000 x 4000
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 9
112
Nokia 8.3
н/д
Качества видео
Mi 9
99
Nokia 8.3
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 9
107
Nokia 8.3
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 9
70 дБ
Nokia 8.3
н/д
Музыка
Mi 9
74 дБ
Nokia 8.3
н/д
Звонок
Mi 9
81 дБ
Nokia 8.3
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.389 Вт/кг 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 9, а если батарея и звук – то Nokia 8.3.

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